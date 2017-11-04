أعلنت كتائب عراقية, مدعومة من إيران, يوم الجمعة, انه عناصرها ستقاتل تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش), في مدينة البوكمال بدير الزور, على الحدود مع العراق.

وأوضح المتحدث باسم كتائب "حزب الله" العراق, جعفر الحسيني, في تصريحات لقناة (الميادين), إن "قوات المقاومة العراقية، ستشارك في المعركة ضد "داعش" في البوكمال السورية لأنها تقع على الحدود مع العراق".

وكتائب "حزب الله" العراق إحدى فصائل قوات "الحشد الشعبي", التي تقاتل مع الجيش العراقي تنظيم "داعش".

ويأتي الاستعداد عن المشاركة في معركة البوكمال, عقب استعادة القوات العراقية وقوات "الحشد الشعبي", يوم الجمعة, بلدة القائم العراقية الحدودية من "داعش".

ويتقدم الجيش النظامي باتجاه البوكمال عبر الصحراء جنوب غربي المدينة وعلى طول نهر الفرات من ناحية الشمال الغربي, وسط ضربات جوية من الطيران الروسي على المنطقة.

وتمكن الجيش النظامي صباح الجمعة، من بسط سيطرته على كامل مدينة دير الزور، التي وصل اليها وكسر الحصار عنها في 5 ايلول الماضي، بدعم من القوات الجوية الروسية.

وعزز تنظيم (داعش) دفاعاته على الحدود بين سوريا والعراق, ما دفع التحالف الدولي الى الاعلان عن استعداده شن هجوم على البوكمال, والتي باتت تشكل هدفا له.

وخسر تنظيم "داعش" في الفترة الأخيرة مساحات واسعة, كانت خاضعة تحت سيطرته في سوريا والعراق, بعد حملات شنها ضده الجيش النظامي المدعوم من روسيا من جهة, والمقاتلين الأكراد المدعومين من التحالف من جهة اخرى.

سيريانيوز