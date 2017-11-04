أعلنت وزارة الدفاع الروسية, يوم السبت, أن طائراتها قصفت من جديد مواقع لتنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) في منطقة البوكمال بدير الزور.

واوضحت الوزارة, في بيان, نشرته وسائل اعلام روسية, ان "قاذفات بعيدة المدى من طراز تو-22 إم3، قامت بعد إقلاعها من الأراضي الروسية وتحليقها عبر المجال الجوي للعراق وإيران، بتوجيه ضربة جوية جماعية إلى مواقع للإرهابيين في منطقة مدينة البوكمال بمحافظة دير الزور ".

وأوضح البيان أن الأهداف التي تعرضت للضربة هي "مستودعات للأسلحة والذخائر تابعة للإرهابيين، وكذلك مراكز قيادة لتشكيلات "داعش".

ووجهت قاذفات روسية خلال الايام الاخيرة ضربات ضد تنظيم "داعش" في منطقة البوكمال.

ويتقدم الجيش النظامي باتجاه البوكمال عبر الصحراء جنوب غربي المدينة وعلى طول نهر الفرات من ناحية الشمال الغربي, وسط ضربات جوية من الطيران الروسي على المنطقة.

وتمكن الجيش النظامي صباح الجمعة، من بسط سيطرته على كامل مدينة دير الزور، التي وصل اليها وكسر الحصار عنها في 5 ايلول الماضي، بدعم من القوات الجوية الروسية.

وتشكل مدينة البوكمال هدفا ايضا للتحالف الدولي, حيث اعلن منذ ايام استعداده شن هجوم على البوكمال, بعدما عمد "داعش" الى تعزيز دفاعاته على الحدود بين سوريا والعراق.

وخسر تنظيم "داعش" في الفترة الأخيرة مساحات واسعة, كانت خاضعة تحت سيطرته في سوريا والعراق, بعد حملات شنها ضده الجيش النظامي المدعوم من روسيا من جهة, والمقاتلين الأكراد المدعومين من التحالف من جهة اخرى.

سيريانيوز