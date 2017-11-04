أعلن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري, يوم السبت, استقالته من منصبه, وذلك في خطوة مفاجئة.

وقال الحريري, في كلمة له, بثتها وسائل اعلام, إن "الأجواء التي يعيشها لبنان الآن تشبه تلك التي سبقت اغتيال والده رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري".

وأشار سعد الحريري الى انه قرر الاستقالة من منصبه لانه "لا يرضى خذل اللبنانيين أو قبوله بما يخالف تلك المبادئ".

واتهم الحريري إيران "بزرع الفتن والدمار والخراب"، قائلا إن "أريد أن أقول إيران وأتباعها خاسرون في تدخلاتهم في البلدان العربية وستقطع الأيادي التي تمد إليها بالسوء".

وأضاف الحريري: "رغم سياستي بالنأي بالنفس واصلت إيران إساءاتها إلى لبنان والمنطقة".

وجاء اعلان الحريري عن استقالته من السعودية في زيارة أثارت جدلا واسعا, إذ ربطها بعض الأوساط بزيارة مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي اكبر ولايتي إلى بيروت, فيما اشارت معلومات اخرى الى ان زيارة الحريري الى الرياض مقررة سابقاً .

ومن المقرر ان يسافر الحريري الى مصر غداً للمشاركة في "مؤتمر الشباب العالمي" الذي سيُعقد في مدينة شرم الشيخ برعاية الرئيس المصري، على أن يسافر الى اليونان منتصف الاسبوع المقبل للمشاركة في مؤتمر القمة الأوروبي - العربي يومي 9 و 10 الجاري في أثينا.

وترأس سعد الحريري الحكومة اللبنانية والتي تم تشكيلها في شهر كانون الاول عام 2016, بعد أن شغل منصب رئيس الوزراء بين عامي 2009 و2011.

يشار الى ان وزراء "حزب الله" وحلفاؤه أطاحوا بحكومة الحريري الأولى عام 2011 عندما استقالوا من مناصبهم, فيما كان مجتمعا في واشنطن مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما.