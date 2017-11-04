الإصابة تجبر نادال على الانسحاب من دورة باريس ودجوكوفيتش خارج نادي اللاعبين العشرة الأوائل اخبار الرياضة شارك

أعلن نجم كرة المضرب الإسباني رافايل نادال انسحابه من دورة باريس بيرسي آخر دورات الماسترز للألف نقطة قبل مباراته في الدور ربع النهائي بداعي الإصابة في ركبته.

وكان الإسباني خاض مباراته في الدور الثالث الخميس مضمدا ركبته اليمنى وقال إنه حاول أن يكون جاهزا لمواجهة فيليب كرايينوفيتش في ربع النهائي لكن "اللعب لم يكن ممكنا".



ولم يكشف نادال ما إذا كان بمقدوره المشاركة في بطولة الماسترز لأفضل ثمانية لاعبين في العالم المقررة في لندن في وقت لاحق من الشهر الحالي.



وفي سياق آخر، سيخرج الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أول عالمياً سابقاً، من نادي اللاعبين العشرة الأوائل في تصنيف لاعبي كرة المضرب المحترفين الذي سيصدر الاثنين، وذلك للمرة الأولى منذ 10 أعوام.



ويأتي خروج دجوكوفيتش (30 عاماً) الغائب منذ أشهر بسبب الاصابة، بعد تمكن الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو المصنف 17 عالمياً حاليًا، من بلوغ ربع نهائي دورة باريس للماتسرز ألف نقطة، بفوزه في الدور الثالث على الهولندي روبن هازه.



ويحتل دجوكوفيتش المتوج بـ 12 لقباً في البطولات الكبرى "غراند سلام"، المركز السابع حالياً في التصنيف، وهو لم يخرج من العشرة الأوائل منذ آذار 2007.



وتربع الصربي على صدارة التصنيف للمرة الأولى في تموز 2011، وأنهى أعوام 2011 و2012 و2014 و2015 في الصدارة. سيريانيوز 2017-11-04 09:47:19 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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