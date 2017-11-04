رد التحالف الدولي, يوم السبت, على تصريحات سابقة لوزارة الدفاع الروسية, اتهمت من خلالها ما صدر عن العسكريين الأمريكيين بخصوص الفارين من مدينة الميادين بدير الزور, ووصفت ذلك بـ"السخافة الجغرافية".

وأوضح التحالف, في بيان, نشرته وكالة (نوفوستي), ان "الناس بشكل عام يفرون إلى مناطق شمال دير الزور، هربا من العمليات التي ينفذها النظام وروسيا. وهناك أنباء مفادها أن مئتي شخص يفرون يوميا إلى مخيم الركبان للاجئين في الجنوب".

وكان قائد قوات العمليات الخاصة في التحالف، جيمس جيرارد، قال في وقت سابق، ان الآلاف من المواطنين العرب فروا من دير الزور إلى مدينة الميادين، ولكن ليس من "داعش"، بل من النظام السوري

وانتقدت وزارة الدفاع الروسية, يوم الخميس, بيان التحالف, بخصوص الفارين من مدينة الميادين بدير الزور, والتي استعادتها الجيش النظامي من تنظيم الدولة الإسلامية" (داعش), ووصفته بـ"السخافة الجغرافية".

وبينت الوزارة ان مدينة الميادين تم تحريرها من قبضة الإرهابيين منذ أكثر من أسبوعين، ولذلك فأن الآلاف السوريين لا يفرون من دير الزور إلى هناك، ولكنهم يعودون إلى ديارهم مع المساعدات .

وتمكن الجيش النظامي صباح الجمعة، من بسط سيطرته على كامل مدينة دير الزور، التي وصل اليها وكسر الحصار عنها في 5 ايلول الماضي، بدعم من القوات الجوية الروسية.

سيريانيوز