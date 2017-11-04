منتخب سورية الشاب يواجه نظيره الإيراني بتصفيات كأس آسيا اخبار الرياضة شارك

يلتقي منتخب سورية للشباب بكرة القدم نظيره الإيراني السبت ضمن المجموعة الخامسة في تصفيات كأس اسيا في مدينة الزرقاء الأردنية.

وأنهى المنتخب تدريباته التي أجراها على ملعب البولو في مدينة الحسين الرياضية بعمان حيث تركزت على الكرات الثابتة والتعامل مع نقاط القوة التي يمتلكها المنتخب الإيراني وسط روح معنوية عالية عند جميع اللاعبين.



وقال مدرب المنتخب رأفت محمد في مؤتمر صحفي.. “إن منتخب إيران هو المرشح الأقوى لتصدر المجموعة ولا سيما أنه يلعب بالمنتخب الذي وصل نصف نهائي كأس العالم للناشئين في نسخته السابقة” مشيراً إلى أن لاعبي المنتخب سيقدمون مستوى يليق بسمعة الكرة السورية التي ارتفعت بشكل تصاعدي بعد الأداء المشرف الذي قدمه منتخب الرجال في تصفيات كأس العالم.



وأكد محمد أن منتخبنا يملك مواهب جيدة ولا سيما لاعب يوفنتوس الإيطالي عمار رمضان الذي سيشكل إضافة مهمة للمنتخب كونه يلعب في أوروبا موضحاً أن المنتخب كان بحاجة لمباريات ودية أكثر واللعب على العشب الصناعي بعد أن تقرر نقل التصفيات من إيران إلى الأردن التي ستستضيف التصفيات على ملاعب عشب صناعي.



وكان المنتخب أجرى معسكراً تحضيرياً في مصر لعب خلاله مباراتين وديتين الأولى أمام منتخب مصر للشباب خسرها بهدف مقابل أربعة والثانية أمام منتخب نجوم الاسكندرية وفاز فيها بأربعة أهداف مقابل هدف.



يذكر أن قائمة المنتخب ضمت كلا من اللاعبين عبد الهادي شلحة ولؤي شريف ومحمد كنعان وأحمد الخصي وعماد الحموي ونور أصيل ومحمد الحلاق والليث علي وأيمن عكيل وإبراهيم بغدادي ومصطفى جنيد وطه بصيص ومحمد خوجه وعلي بشماني وهيثم اللوز وعبد الرزاق بستاني وسليم خلف ويوسف محمد وضياء الحق المحمد ونبيل كورو وأيمن أسعد وعقبة الصالح وعمار رمضان.



ويلعب منتخبنا بالمجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات الأردن وإيران وفلسطين ويتأهل أبطال المجموعات العشر إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحتل المركز الثاني إضافة إلى الدولة المضيفة إندونيسيا. سيريانيوز 2017-11-04 09:39:27 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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