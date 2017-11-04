الجيش يحسم موقعته أمام الاتحاد.. وتشرين يواصل الانتصارات بالدوري السوري اخبار الرياضة شارك

حسم الجيش موقعته النارية أمام مضيفه الاتحاد بهدف مقابل لا شيء في قمة مباريات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وسجل هدف المباراة الوحيد رضوان قلعجي في الدقيقة 83. وسجل هدف المباراة الوحيد لاعب الاتحاد السابق رضوان قلعجي في الدقيقة 83.



وعلى ملعب رعاية الشباب بحلب ووسط حضور جماهيري كبير كانت أفضلية لفريق الجيش الذي بذل لاعبوه جهودا كبيرة لطرق مرمى الاتحاد ألا أن صلابة الدفاع ومن ورائه الحارس المتميز إبراهيم عالمة حالت دون التسجيل.



وفي الشوط الثاني ارتفعت وتيرة المباراة ولا سيما من قبل الجيش الذي كثف من هجماته وسيطر على وسط الملعب إلى أن جاءت الدقيقة 83 معلنة هدف المباراة الوحيد والذي جاء بعد هجمة منسقة أنهاها البديل قلعجي في شباك فريقه السابق الاتحاد.



وحقق تشرين فوزا مستحقا على المحافظة على ملعب الباسل باللاذقية بهدفين دون رد سجلهما حسن أبو زينب وكنان ديب وكان تشرين الأفضل طيلة المباراة وسنحت له العديد من الفرص لتعزيز النتيجة.



وعلى ملعب تشرين بدمشق تغلب حطين على الوافد الجديد إلى الدوري الممتاز الجهاد بثلاثة أهداف لهدف سجل لحطين محمد العقاد هدفين أحدهما من ركلة جزاء وحسن أبو كف وللجهاد سليمان رشو.



واستطاع المجد الظفر بالنقاط الثلاث من مضيفه الطليعة بعد تغلبه عليه بهدفين مقابل هدف واحد سجل للمجد أحمد قضماني ورامي عامر وللطليعة أمين حداد.



وفي ملعب الفيحاء بدمشق فاز الشرطة على حرفيي حلب بهدف دون رد سجله محمد كامل كواية.



وبهذه النتائج يتصدر فريق الجيش الترتيب بـ9 نقاط متقدما على تشرين بفارق الأهداف يليهما الكرامة والشرطة بست نقاط فالاتحاد والمجد وحرفيي حلب ولكل منهم 4 نقاط ثم الطليعة وحطين والنواعير والمحافظة ولكل منهم 3 نقاط فالوثبة بنقطة واحدة وأخيرا الوحدة والجهاد من دون نقاط.



وتختتم مباريات هذه المرحلة الوحدة مع النواعير على ملعب تشرين بدمشق والوثبة مع الكرامة على الملعب البلدي بحمص. سيريانيوز 2017-11-04 09:33:19 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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