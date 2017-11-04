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مواصلاً ارتفاعه.. الدولار في السوق السوداء يسجل 486 ليرة
الاخبار الاقتصادية

واصل سعر صرف الدولار ارتفاعه في السوق السوداء بدمشق، يوم السبت، مسجلاً 486 ليرة.


 

وقالت صفحات متخصصة بسعر صرف الدولار في سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي, ان سعر العملة الأجنبية في سوق العاصمة دمشق وصل إلى 489 ليرة للمبيع، و 486 ليرة للشراء.

وكان سعر صرف الدولار في سوق العاصمة دمشق وصل يوم الاربعاء الماضي إلى 484 ليرة للمبيع، و 482 ليرة للشراء.

سيريانيوز
2017-11-04 09:11:52
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