عاود سعر الذهب، يوم السبت، انخفاضه بمقدار 100 ليرة عن آخر سعر وصل له، حيث وصل سعر غرام الـ21 قيراط الى17500 ليرة.

وحددت الجمعية الحرفية لصياغة الذهب والمجوهرات بدمشق سعر غرام الـ 21 , 17500 ليرة للمبيع و17400 ليرة للشراء.

بينما حددت سعر غرام الـ18 قيراط 15000 ليرة للمبيع، و 14900 ليرة للشراء.

وكان سعر غرام عيار 21 وصل يوم الاربعاء الى 17600 ليرة للمبيع و17500 ليرة للشراء.

سيريانيوز