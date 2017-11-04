سقط ضحايا, يوم السبت, جراء سقوط قذائف هاون في منطقة العباسيين بمدينة دمشق.

ونقلت وكالة (سانا) عن مصدر في قيادة شرطة دمشق قوله ان " المجموعات المسلحة المنتشرة في الغوطة الشرقية استهدفت ب3 قذائف هاون منطقة العباسيين ما تسبب بمقتل شخصين وإصابة آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة".

من جهتها,تحدثت معلومات متطابقة من مصادر عدة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان 7 قذائف طالت منطقة العباسيين, مما اسفر عن مقتل رجل وطفل واصابة اكثر من 15 شخص .

وكانت قذائف هاون وصاروخية سقطت يوم الخميس الماضي, على عدة مناطق بمدينة دمشق.

كما طالت قذائف اواخر الشهر الماضي عدة مناطق في مدينة دمشق وريفها, ما اسفر عن سقوط جرحى.

واستهدفت قذائف الهاون من جديد عدة مناطق في دمشق, عقب التوقيع على إقامة مناطق "خفض التصعيد" في سوريا, خلال اجتماع استانا منتصف ايلول الماضي, وذلك بعد فترة من الهدوء شهدتها العاصمة.

سيريانيوز