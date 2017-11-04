أصدر رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، يوم الجمعة, مرسوماً يقضي بمنح الجنسية للمرأة الأجنبية .

ونص المرسوم, والذي نشرته صحيفة (البيان) الإماراتية, على "منح الجنسية للمرأة الأجنبية المتزوجة من مواطن، بعد مرور 7 سنوات من تاريخ تقديم الطلب، في حالة وجود مولود أو أكثر".

وتزيد هذه المدة إلى 10 سنوات في حالة عدم وجود أبناء، شريطة أن تكون العلاقة الزوجية مستمرة فعلا, بموجب المرسوم.

كما ينص المرسوم على "السماح لرئيس الدولة صدور مرسوم الجنسية بحكم القانون أو منحها بالتجنيس لأي شخص، دون التقيد بمدة الإقامة والشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون".

ويجوز أيضا "منح الجنسية لأي شخص قدم خدمات للدولة دون التقيد بمدة الإقامة .

ويبدأ سريان تثبيت أو منح الجنسية لكل من حصل عليها من تاريخ استكمال وثائق الجنسية واستيفاء الإجراءات المطلوبة.

وحدد المرسوم عقوبات تصل إلى 15 سنة وغرامات لا تقل عن 50 ألف درهم في حال اكتشاف أي تزوير أو تلاعب بشأن كل ما يتعلق بإجراءات منح الجنسية.

ويشكل الأجانب نحو 86% من سكان الإمارات، البالغ عددهم حوالي 9.5 مليون نسمة، وينتمي الكثير منهم إلى دول جنوب آسيا، مثل الهند وباكستان وبنغلاديش.

وتمثل العمالة الأجنبية جزءاً كبيراً من الطاقة العمالية في الإمارات، التى تعتبر من أكثر الدول المستقبلة للعمال، بفضل فرص العمل والمشاريع والأنشطة الاقتصادية المتنوعة