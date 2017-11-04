جدد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان تهديده, يوم الجمعة, بمواصلة استهداف معسكرات "الإرهابيين" في سوريا والعراق, دون أخذ إذن.

ونقلت وكالة أنباء (الأناضول) عن أردوغان قوله, في كلمة له, بمناسبة افتتاح مجموعة من المشاريع الخدمية في ولاية مانيسا, إن"العديد من الأماكن في العراق وسوريا تشكل بؤرا للإرهاب، وعلينا تحييد التهديدات الإرهابية الموجهة لبلادنا من مصدرها، ولسنا مضطرين لأخذ إذن من أحد لتحقيق ذلك."

وكان اردوغان اعلن, أواخر الشهر الماضي, انه يحق للقوات التركية التواجد في سوريا والعراق, عندما تتساقط آلاف القذائف على أراضيها.

ويأتي ذلك في ظل المساعي التركية للتقدم نحو مدينة عفرين التي تسيطر عليها القوات الكردية, بعد اكتمال عملية ادلب إلى "حد بعيد", بحسب التصريحات الرسمية التركية.

وبدأ الجيش التركي الشهر الماضي إقامة نقاط مراقبة وعمليات استطلاعية في إدلب، في اطار اتفاقات استانا، لتطبيق اتفاق مناطق "خفض التوتر" بالمنطقة, كما أنشأ نقطة عسكرية جديدة جنوبي مقاطعة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي

وتتخوف تركيا من تقدم مقاتلين أكراد, مدعومين من التحالف الدولي, خلال المعارك التي دارت بشمال وشمال شرق سوريا وسيطرتهم على عدة مناطق تحاذي حدودها, حيث تعتبرهم جماعات مرتبطة مع منظمة “بي كا كا ” الإرهابية.

وبدأت مؤخرا بشن غارات على معاقل القوات الكردية, كما شددت من اجراءاتها الامنية على الحدود مع سوريا وأرسلت مزيد من التعزيزات العسكرية.

وتعارض الحكومة السورية التوغل التركي, وطالبت بخروجهم "دون شروط", واعتبرت وجودهم "احتلال وغير شرعي".