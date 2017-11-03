قال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والإفريقية، حسين جابري أنصاري، يوم الجمعة , أن اللقاءات في أستانا بشأن التسوية في سوريا مستمرة حتى عودة السلام الدائم إلى هذا البلد.

وقال جابري أنصاري, في تصريح لوكالة (إرنا) الإيرانية، "نحن نواصل هذا المسار حتى الوصول إلى استقرار وثبات في سوريا"، مشيرا إلى عدم إمكانية تحديد فترة زمنية لتحقيق هذا الهدف".

ولفت المسؤول الإيراني إلى أن عملية مكافحة الإرهاب قد شهدت نجاحات ملموسة طيلة السنة الماضية، سواء في سوريا أو العراق، موضحا أن تنظيم "داعش" يواجه حاليا أزمة حقيقية في البلدين، حيث فقد هذا التنظيم النسبة الكبرى من الأراضي التي كانت تخضع له.

كما شدد على ضرورة الاستفادة من الانتصارات على الإرهاب لتعزيز المسار السياسي في سوريا، لتجاوز ما تواجهه مسيرة السلام والاستقرار هناك من عوائق وتحديات.

وأكدّ جابري أنصاري أن إيران تسعى، في إطار مفاوضات أستانا, إلى تعزيز السلام في سوريا، إضافة إلى سعيها للحصول على إجماع دولي فيما يتعلق بالأزمة السورية.

وكان جابري أنصاري قد أعلن الثلاثاء الماضي, في تصريح صحفي, بختام لقاء استانا7 , أن الدول الضامنة (روسيا – إيران – تركيا) ستنشر كل منها 12 نقطة مراقبة في منطقة إدلب, في إطار تطبيق اتفاق أستانا والذي تم اعتماده منتصف أيلول الماضي.

ومنذ شهر كانون الثاني الماضي، تستضيف العاصمة الكازاخية أستانا مفاوضات حول الجوانب العسكرية من التسوية في سوريا، تجري تحت رعاية روسيا وتركيا وإيران، بصفتها دول ضامنة لـ "عملية أستانا".

ويشار إلى أنه في ختام الجولة السادسة من اجتماعات أستانا في يومي 14-16 أيلول الماضي, تم الإعلان عن إنشاء أربع مناطق لخفض التوتر في سوريا.

فيما أسفرت الجولة السابعة من مفاوضات أستانا في 31 تشرين الأول الماضي, عن قرار بإجراء مؤتمر للحوار الوطني السوري، بمدينة سوتشي الروسية في 18 من شهر تشرين الثاني الجاري.

سيريانيوز