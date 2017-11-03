أشارت تقارير مختصة، إلى أن "آبل" تسعى لتغيير الشركة الموردة للشرائح، بعد توقف "كوالكوم" عن توفير البرمجيات لاختبارها على أجهزة "آيفون".

وبحسب " gsmarena "، فإن "آبل" تفكر ببدائل، وهذا التغيير سيؤثر على الأجهزة التي سيتم إصدارها 2018، وهو الوقت المتوقع للإعلان عن الجيل التالي من "آيفون"، بينما نفت "كوالكوم" أي تعديل على الاتفاقات بين الشركتين.

وأوضحت "كوالكوم" لـ "رويترز" أن هذه المزاعم ليست صحيحة، حيث أنها ملتزمة بدعم أجهزة "آبل" الجديدة مثل دعمها لكل الأجهزة الأخرى في الصناعة.

وتخوض كل من "آبل" و"كوالكوم" عدد من النزاعات القانونية، لكن "كوالكوم" كانت قد أوضحت أنها لا تتوقع أن يؤثر هذا الأمر على العلاقات التجارية.

وكانت تقارير سابقة، أشارت إلى أن "آبل" تعمل على شريحة رسوميات خاصة بها، إضافة إلى شراء ماكينات لبناء لوحات OLED خاصة.