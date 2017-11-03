تختبر "فيسبوك" ميزة الإجابة عن استطلاعات الرأي والتصويت باختيار صورة متحركة، بدلاً من الاجابة التقليدية النصية، وذلك للملفات الشخصية والصفحات على حد سواء.

وبحسب موقع "عالم التقنية"، فإنه عند الضغط على خانة إنشاء منشور جديد يجد المستخدم خيار "استطلاع رأي" أو Poll وبالضغط عليه يمكن كتابة سؤال استطلاع الرأي وهناك خيارات للإجابة بينها أيقونة ظهرت حديثاً لاختيار صورة متحركة.

وعند اختيار أيقونة الصورة المتحركة يمكن البحث بكتابة كلمات مفتاحية لتظهر عدة صور تعبر عن الإجابة التي يريدها الشخص الذي يريد الإجابة.

ويمكن تحديد مدة ظهور الاستطلاع وصلاحيته للإجابة عليه سواء كانت يوم واحد أو اسبوع أو دائماً أو اختيار يوم معين.

وبعد نشر التصويت وبدء تفاعل المستخدمين معه والإجابة، تصل للمستخدم إشعارات بذلك ويمكنه معرفة أسماء الأشخاص الذين صوتوا لكل خيار.