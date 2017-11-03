أعلن مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي, الجمعة, أن الجيش السوري سيتقدم قريبا في شرق الفرات لتحرير مدينة الرقة".

واضاف ولايتي, بعد لقائه مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بيروت، ان "الأمريكيين في تموضعهم شرق الفرات يسعون إلى تقسيم سوريا إلى جزأين، وكما لم ولن ينجحوا في العراق، فإنهم لن ينجحوا أيضا في سوريا".

وأضاف المسؤول الإيراني "سنشهد في القريب العاجل تقدم القوات الحكومية والشعبية في سوريا في شرق الفرات وتحرير مدينة الرقة، بإذن الله. وقد كنا على اتفاق تام في هذا الموقف وفي هذا التنبؤ بالنسبة إلى المستقبل مع دولة الرئيس بري".

وكانت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة بقوات التحالف الدولي قد سيطرت في 17 تشرين الاول الماضي على مدينة الرقة، التي كانت منذ اذار عام 2013 معقلا لتنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا.

فيما قال مصدر في الخارجية السورية اننا نؤكد أن مدينة الرقة ما زالت مدينة محتلة وأنه لا يمكن اعتبارها مدينة محررة إلا عندما يدخلها الجيش العربي السوري الذي يقاتل وحلفاؤه قطعان (داعش) ومن يتحالف معها.

وتابع ولايتي أن "لقائي مع بري كان إيجابيا ومفيدا جدا, هنأنا دولته بالانتصارات الأخيرة التي حققها لبنان، حكومة وشعبا، وكانت وجهات نظرنا متفقة على أن هذه الانتصارات في العراق وسوريا ولبنان هي انتصارات حققتها المقاومة وشعوب هذه البلدان".

أعلن الجيش اللبناني رسمياً, في 30 اب الماضي, انتهاء عملية "فجر الحدود" التي استمرت عدة أيام ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في المناطق الحدودية بين لبنان وسوريا .

سيريانيوز