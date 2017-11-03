أعلنت ناطقة أممية ، يوم الجمعة، ان المبعوث الأممي الخاص الى سوريا ستيفان دي ميستورا تلقى دعوة للمشاركة بمؤتمر الحوار الوطني السوري التي دعت اليه روسيا، لافتة انه يقوم بمشاوراته حاليا بهذا الشــأن.

ونقلت وسائل اعلام عن الناطقة باسم الامم المتحدة بجنيف أليساندرا فيلوتشي، ردها على سؤال صحفي فيما إذا كان دي ميستورا قد حصل على دعوة للمشاركة بمؤتمر الحوار الوطني السوري في روسيا ، انه "تم إبلاغ دي ميستور بهذا اللقاء وهو يجري حاليات مشاورات بهذا الشأن"، موضحة انه "في الوقت الراهن لا يريد أن يعلق على أسئلة حول الدعوة أو حول من سيمثل الأمم المتحدة في هذا اللقاء ".

واضافت فيلوتشي أن "دي ميستور يجري مشاورات حول اللقاء القادم وكذلك العملية كلها التي يجب أن تؤدي إلى عقد المحادثات المعلنة في جنيف حتى نهاية الشهر الجاري ".

وكان دي ميستورا قال في وقت سابق إن الجولة الثامنة للمحادثات السورية ستعقد في جنيف في الـ28 من تشرين الثاني الجاري.

واشارت فيلوتشي الى أن "الأمم المتحدة تنظر إلى مؤتمر سوتشي في روسيا من وجهة نظر ما الذي يمكن أن يحمله للعملية السياسية المستمرة التي ستجري في إطارها محادثات جنيف".

وكانت الأمم المتحدة، اعلنت يوم الخميس، أنها لم تحسم بعد مشاركتها في "مؤتمر الحوار السوري" المزمع عقده في وقت لاحق من تشرين ثاني الجاري بمدينة سوتشي الروسية.

كما سبق للامم المتحدة ان اعلنت الاربعاء أنّ الاجتماع الذي دعت إليه موسكو بشأن الأزمة السورية "ليس اجتماعا أمميا، ونحن ما زلنا ندرسه، ولا نريد أن نعلّق عليه حاليا".

ومن المقرر أن يعقد "مؤتمر الحوار السوري" في 18 الجاري في سوتشي الروسية، بمشاركة أكثر من ألف شخص, من ممثلي الحكومة السورية والقوى الموالية لها، وكذلك من مختلف الفصائل المعارضة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اعلن خلال الجلسة الختامية العامة لمنتدى "فالداي" الدولي للحوار، الذي عُقد في سوتشي، عن مقترح لعقد مؤتمر في المدينة ذاتها يضم جميع السوريين من المعارضة والنظام.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أفادت الثلاثاء الماضي بأن ممثلين من 33 منظمة بما فيما الجماعات المعارضة المقيمة في دمشق والقاهرة والرياض وإسطنبول وباريس وجنيف ومدريد حصلوا على دعوات للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي.

فيما اعلنت اطياف من المعارضة السورية رفضها المشاركة في مؤتمر سوتشي منها الائتلاف الوطني المعارض والهيئة العليا للمفاوضات.

سيريانيوز