لقي 9 اشخاص مصرعهم وأصيب 23 آخرون، يوم الجمعة، بتفجير انتحاري في بلدة حضر في القنيطرة.

وقالت وكالة (سانا) الرسمية ان "9 قتلى و23 مصاباً سقطوا بسبب تفجير احد عناصر "جبهة النصرة" سيارة مفخخة بين منازل المواطنين في اطراف بلدة حضر، مشيرة الى ان عدد الضحايا مرشح للارتفاع بسبب وجود اصابات بالغة وجرحى تحت الانقاض".

وبدورها قالت مصادر موالية عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ان "قتلى وجرحى سقطوا بانفجار سيارتين مفخختين بالحي الشمالي من قرية حضر، تزامناً مع اشتباكات مستمرة منذ ساعات الفجر الأولى".

وتابعت المصادر ان "عناصر (جبهة النصرة) المتواجدة في قرى جبل الشيخ وجباثا الخشب، بدأت هجوما عنيفا حوالي الساعة الرابعة والنصف فجراً، حيث نفذوا رشقات نارية وقذائف هاون من النقاط التي يتواجدون فيها شرق حضر".

وأضافت المصادر الموالية، ان " مجموعات أخرى التفت على شريط وقف اطلاق النار بدعم صهيوني علني، وتم افتتاح جبهات جديدة للقتال وهي الجهة الشمالية والغربية المحاذية لمناطق سيطرة الاحتلال الاسرائيلي"، لافتة الى سقوط عدة قذائف هاون على قرية حضر مصدرها مجموعات مسلحة في جباثا الخشب

بالمقابل، قالت مصادر معارضة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ان مقاتلين معارضين في غرفتي "عمليات جبل الشيخ" و"جيش محمد"، تمكنوا من فتح "طريق إمداد لمنطقة الحرمون ضمن المرحلة الأولى من معركة (كسر القيود عن الحرمون) والتي أطلقها معارضون فجر الجمعة"، الأمر الذي قالوا انه بهدف "تخفيف الضغط المفروض على منطقة بيت جن في الغوطة الغربية."

وبينت المصادر المعارضة ان المعركة بدأت بتنفيذ عملية انتحارية استهدفت مواقع لقوات موالية للجيش النظامي في حضر.

وتعاني بلدة حضر التي تقع بين جبل الشيخ شمالاً، وتحدها من جنوبها "جباثا الخشب"، وقرى الجولان المحتل من غربها، وبيت جن من شرقها حصاراً من مجموعات معارضة مسلحة تنتمي بمعظمها لتنظيم "جبهة النصرة"، تتهمهم السلطات السورية بتلقي الدعم من الكيان الاسرائيلي.

سيريانيوز