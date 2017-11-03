لقي شخصان مصرعهما وأصيب 9 آخرون، يوم الجمعة، باشتباكات بين الشرطة التركية وجماعات كردية في ديار بكر.

ونقلت وكالة (رويترز) عن متحدث باسم مكتب حاكم اقليمي في تركيا لم تسمه قوله أن "شرطيا تركيا ومسلحا من حزب العمال الكردستاني قتلا، بالاضافة الى اصابة تسعة آخرين من أفراد الشرطة خلال عملية أمنية ضد الجماعة الكردية في مدينة دياربكر".

واوضح مكتب الحاكم ان "الاشتباكات اندلعت فيما دخلت قواتنا الأمنية المنطقة لاعتقال عضو في حزب العمال الكردستاني".

وكان سقط عدد من الجنود الأتراك في تشرين الاول الماضي, بانفجار قنبلة زرعها مقاتلون أكراد استهدفت مركبة عسكرية في جنوب شرق تركيا.

ويشهد جنوب شرق تركيا انفجارات وأعمال عنف متكررة منذ تجدد الاشتباكات بين العمال الكردستاني وقوات النظام التركي إثر انتهاء هدنة بينهما صيف العام 2015 كان هدفها وضع حد لنزاع أودى بأكثر من 40 ألف شخص منذ العام 1984.

يشار الى ان حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية يخوض تمردا منذ ثلاثة عقود ضد الدولة التركية .

سيريانيوز