أعلن مسؤول محلي عراقي، يوم الجمعة، استعادت القوات العراقية السيطرة على منفذ القائم الحدودي مع سوريا من يد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، وسط مزيد من التقدم في المنطقة.

ونقلت "السومرية نيوز" عن رئيس مجلس قضاء القائم بمحافظة الانبار ناظم البردان قوله إن "القوات الأمنية استعادت، السيطرة على منفذ القائم الحدودي مع سوريا غربي محافظة الأنبار، (350كم غرب الرمادي)".

وأضاف البردان، أن "القوات الأمنية والعشائر تواصل تقدمها لتحرير احياء ومناطق مركز مدينة القائم من تنظيم داعش، وسط انهيار كبير بصفوف تلك العصابات".

وكان مصدر عسكري في الجيش، افاد في وقت سابق اليوم الجمعة، بأن القوات الأمنية والعشائر دخلت الى حي غزة اول احياء مركز مدينة القائم بالجهة الجنوبية للمدينة.

وتمكنت القوات العراقية، بعد السيطرة على المنفذ الحدودي مع سوريا، من استعادة السيطرة على حيي التنك والسكك غربي قضاء القائم.

وكان ما يسمى بـ"والي القائم" المدعى "أبو أحمد العراقي" التابع لتنظيم "داعش" قتل، يوم الخميس، بقصف جوي استهدف رتلا للتنظيم أثناء محاولته الهرب إلى سوريا.

يشار الى ان القوات العراقية والعشائر بدأت عمليات عسكرية واسعة نهاية الشهر الماضي، لتحرير قضاءي القائم وراوه من سيطرة "داعش"، آخر مناطق سيطرة التنظيم في العراق.

وأعلنت الحكومة العراقية، يوم 10 تموز الماضي، تحرير الموصل من "داعش"، بعد قتال شرس استمر نحو 9 أشهر.

وكان التنظيم المتشدد سيطر في حزيران 2014 على قرابة ثلث مساحة العراق.

سيريانيوز