استعاد الجيش النظامي، يوم الجمعة، السيطرة بالكامل على مدينة دير الزور من قبضة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وقال التلفزيون الرسمي نقلا عن مصدر عسكري في الجيش النظامي، ان "وحدات الجيش النظامي بالتعاون مع قوات رديفة وحليفة، تمكنت من تحرير دير الزور بالكامل، بعد معارك مع مسلحي (داعش)".

وكان النظامي حقق تقدماً في حي الحويقة داخل المدينة في وقت سابق من اليوم الجمعة، بعد أن تمكن الخميس من السيطرة على حي الحميدية بدير الزور الذي كانت تتواجد فيه أهم مقرات قادة تنظيم داعش، اضافة للسيطرة على أحياء الجبيلية والعابد والجمعيات.

وتمكن الجيش النظامي في 5 أيلول الماضي من الوصول إلى مدينة دير الزور وفك الحصار عن جزء من المدينة قادمة عبر الصحراء السورية من تدمر، ومدعوماً من تحالف عسكري يضم روسيا و"حزب الله".

وتقع مدينة دير الزور على الضفة الغربية لنهر الفرات وهي أكبر وأهم مدينة في شرق سوريا ومركز إنتاج النفط، وكان داعش بسط سيطرته على المدينة في تموز 2014.

سيريانيوز