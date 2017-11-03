أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الجمعة، أنه تم توجيه الدعوات للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني السوري، معتبراً المؤتمر أول محاولة لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254.

وقال لافروف أثناء مؤتمر صحفي بموسكو، في أعقاب مباحثاته مع الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا توماس غريمينغير، ان "المؤتمر سيكون اول محاولة لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254، والذي يطالب المجتمع الدولي بدعم السوريين في إقامة حوار شامل."

وسبق للافروف ان اكد ان مؤتمر الشعوب الذي تنظمه روسيا ليس منافساً لجهود وقرارات الامم المتحدة، بل يهدف لتوسيع مستوى المشاركة في الحوار السياسي، تطبيقاً للقرارات الاممية على اكمل وجه.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن في وقت سابق من تشرين الأول الماضي، أن هناك فكرة لإنشاء مؤتمر للشعوب في سوريا يسهم في حل الأزمة في البلاد، حيث ان تشكيل مثل هذا المؤتمر يمكن أن يكون خطوة هامة نحو التوصل إلى تسوية سياسية، ونحو إعداد دستور جديد للبلاد أيضا.

واكد لافروف أن "الدعوات إلى المشاركة في المؤتمر المقبل وجهت إلى الحكومة السورية وجميع فصائل المعارضة دون استثناء، سواء كانت داخل البلاد أو خارجها".

وكشف الوزير الروسي أن "العديد من المدعوين، بمن فيهم الحكومة، قد أكدوا مشاركتهم في المؤتمر المقرر عقده في مدينة سوتشي الروسية"، مشيرا الى "وجود أحاديث وتنبؤات كثيرة سابقة لأوانها بخصوص المؤتمر المقبل، الذي سيتم اعلان موعد انعقاده قريباً".

وكانت الخارجية الروسية نشرت قائمة بـ33 حزباً وجهة سورية، مدعوين لحضور مؤتمر للحوار الوطني في سوتشي الروسية، متوقع عقده في 18 تشرين الثاني الحالي.

وأعلنت اطياف من المعارضة السورية رفضها المشاركة في مؤتمر سوتشي منها الائتلاف الوطني المعارض والهيئة العليا للمفاوضات.

سيريانيوز