قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، يوم الخميس أن المفاوضات بشأن إقامة منطقة خفض تصعيد جديدة في سوريا مستمرة.

واضاف بوغدانوف, في كلمة ألقاها في جامعة قازان الفيدرالية, "لقد تم إنشاء أربع مناطق لخفض التصعيد، ويقترح الأمريكيون إقامة منطقة إضافية، والمفاوضات مستمرة".

يذكر أن ثلاث دول ضامنة للهدنة في سوريا، وهي روسيا وتركيا وإيران، قد وقعت على مذكرة إنشاء مناطق خفض التصعيد بسوريا في إطار عملية أستانا للتفاوض حول الجوانب العسكرية للتسوية السورية. ومنذ يناير/كانون الثاني الماضي تم إنشاء 4 مناطق لخفض التصعيد، في شمال مدينة حمص، وفي منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق، وعلى الحدود السورية مع الأردن بمحافظة درعا، إضافة إلى المنطقة في محافظة إدلب.