أعلنت الأمم المتحدة، أنها لم تحسم بعد مشاركتها في "مؤتمر الحوار السوري" المزمع عقده في وقت لاحق من نوفمبر/تشرين ثاني الجاري بمدينة سوتشي الروسية.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك، في تصريحات إعلامية بمقر منظمته في نيويورك إنّ "الأمم المتحدة لم تحدد موقفها بعد من المشاركة في مؤتمر الحوار السوري".

وأضاف دوغريك، "نحن ما زلنا ندرس الإطار العام للمؤتمر".

وردا عن سؤال بشأن تلقي المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، دعوة رسمية لحضور المؤتمر، قال دوغريك "لا علم لي بتلقيه أي دعوات رسمية حتى الآن".

وأعلنت اطياف من المعارضة السورية رفضها المشاركة في مؤتمر سوتشي منها الائتلاف الوطني المعارض والهيئة العليا للمفاوضات.

وأعلنت الأمم المتحدة الاربعاء أنّ الاجتماع الذي دعت إليه موسكو بشأن الأزمة السورية "ليس اجتماعا أمميا، ونحن ما زلنا ندرسه، ولا نريد أن نعلّق عليه حاليا".

ومن المقرر أن يعقد "مؤتمر الحوار السوري" في 18 الجاري في سوتشي الروسية، بمشاركة أكثر من ألف شخص, من ممثلي الحكومة السورية والقوى الموالية لها، وكذلك من مختلف الفصائل المعارضة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اعلن خلال الجلسة الختامية العامة لمنتدى "فالداي" الدولي للحوار، الذي عُقد في سوتشي، عن مقترح لعقد مؤتمر في المدينة ذاتها يضم جميع السوريين من المعارضة والنظام.