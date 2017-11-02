أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الكازاخستاني، نور سلطان نزاربايف، أن العمل الجاري في إطار منصة أستانا يسهل بشكل كبير تسوية الأزمة في سوريا ومحاربة الإرهاب في البلاد.

وقال الكرملين، في بيان له يوم الخميس، إن "الرئيسين أجريا اتصالا هاتفيا بحثا خلاله نتائج الاجتماع الدولي السابع حول سوريا الذي استضافته أستانا يومي 30 و31 تشرين الأول".

وتابع البيان "وفي غضون ذلك تم التأكيد على مدى الفاعلية الكبيرة للعمل في إطار منصة أستانا، الذي يسهم في النجاحات المحققة في محاربة التنظيمات الإرهابية بسوريا وتهيئة المقدمات للتسوية السياسية للأزمة في هذه البلاد".

أكد البيان الختامي لاجتماع استانا 7 بشأن سوريا، الثلاثاء أن الحل السياسي للأزمة يعتمد على قرار مجلس الأمن 2254، إضافة للمبادرة الروسية حول انعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري, لافتا الى ان الدول الضامنة روسيا وايران وتركيا، أكدت تمسكها بوحدة الأراضي السورية وتخفيف مستوى العنف في سورية وتثبيت وقف إطلاق النار في مناطق تخفيف التوتر.

يشار إلى أن الجولة السابعة من لقاء أستانا حول سوريا بدأت صباح الاثنين على مستوى الخبراء، بينما عقد ظهر الثلاثاء، جلسة عامة للمشاركين في إطار الجولة السابعة من المفاوضات حول التسوية السورية، بوجود وفود الدول الضامنة لوقف إطلاق النار في سوريا، روسيا وإيران وتركيا، وممثلين عن النظام السوري والمعارضة المسلحة، فضلا عن مشاركة وفود للأمم المتحدة والولايات المتحدة والأردن..

وعقدت 6 جولات من مفاوضات استانا حول سوريا, كانت آخرها منتصف الشهر الماضي, وانتهت باتفاق تم التوصل إليه بين الدول الضامنة (روسيا , تركيا , إيران) حول إقامة مناطق تخفيف التوتر في سوريا لمدة ستة أشهر, قابلة للتمديد, وهي ادلب و مناطق في شمال مدينة حمص، والغوطة الشرقية، وعلى الحدود السورية مع الأردن في محافظة درعا.