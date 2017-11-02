علقت وزارة الخارجية الفرنسية, يوم الخميس, على الدعوة التي وجهتها روسيا لعقد مؤتمر "شعوب سوريا" والذي من المزمع عقده في مدينة سوتشي في وقت لاحق من الشهر الجاري.

ونقلت وسائل اعلام عن الناطقة باسم الوزارة روماتيت أسبانيي, في بيان لها, معلقة على مؤتمر سوتشي, ان "محادثات جنيف هي المنتدى الوحيد المناسب والمعتمد من قبل المجتمع الدولي لكي يتم مناقشة الحل السياسي للأزمة السورية خاصة في مجال تنظيم انتخابات جديدة وصياغة دستور جديد".

ومن المحتمل أن يعقد "مؤتمر الشعب السوري" في أواسط تشرين الثاني في سوتشي الروسية، بمشاركة أكثر من ألف شخص, من ممثلي الحكومة السورية والقوى الموالية لها، وكذلك من مختلف الفصائل المعارضة.

وكانت وزارة الخارجية الروسية، نشرت يوم الثلاثاء قائمة بالمنظمات والأحزاب التي دعيت للمشاركة في مؤتمر "شعوب سوريا" المقرر عقده الشهر الجاري في سوتشي, لكن "هيئة التفاوض" و "الائتلاف الوطني" رفضتا المشاركة.

و ياتي المؤتمر المزمع عقده في وقت تجري مساعي دولية لعقد مفاوضات جنيف حول سوريا أواخر الشهر الجاري, برعاية الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا.