تجدد سقوط قذائف الهاون والصاروخية, يوم الخميس, على عدة مناطق بمدينة دمشق.

وذكرت معلومات متطابقة من مصادر عدة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان قذائف هاون وصاروخية سقطت في محيط شارع الامين في دمشق القديمة وحيي المزة والمرجة , دون توارد انباء عن سقوط ضحايا.

وكانت قذائف استهدفت اواخر الشهر الماضي عدة مناطق في مدينة دمشق وريفها, ما اسفر عن سقوط جرحى.

واستهدفت قذائف الهاون من جديد عدة مناطق في دمشق, عقب التوقيع على إقامة مناطق "خفض التصعيد" في سوريا, خلال اجتماع استانا منتصف ايلول الماضي, وذلك بعد فترة من الهدوء شهدتها العاصمة.