حقق الجيش النظامي, تقدماً في مدينة دير الزور, في إطار حملته العسكرية المتواصلة على تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش), حيث استعاد حيين ونقاط جديدة.



وذكرت مصادر مؤيدة, عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان الجيشُ النظامي وحلفاؤه سيطروا علی حيّي الجبيلية والجمعيات في مدينة دير الزور , وسط تقدم باتجاه دوار التموين وحي البعاجين.

وأشارت المصادر إلى أن النظامي سيطر أيضا على الحديقة العامة ومشفى النور في مدينة ديرالزور بعد اشتباكات مع "داعش".

من جهتها, تحدثت وكالة الانباء (سانا) ان "وحدات الجيش نفذت عمليات عسكرية ضد "داعش” في أحياء الحميدية والجبيلة والرشدية والحويقة والعرضي والشيخ ياسين , كما نفذت عمليات باتجاه مدينة البوكمال في أقصى الريف الشرقي للمحافظة".

وكان النظامي استعاد في الأيام الماضية أحياء الكنامات والمطار القديم والرصافة والصناعة والعمال والعرفي و منطقة حويجة صكر بدير الزور, و محطة T2 الإستراتيجية في الريف الجنوبي.

كما استعاد الجيش النظامي في الايام الاخيرة عدة مدن وقرى اهمها خشام والموحسن والحسينية والبوليل في الطرف الغربي لنهر الفرات, بعد انتزاعه مدينة الميادين ابرز معاقل "داعش".

ويأتي التقدم في وقت يستعد التحالف الدولي لشن هجوم على مدينة البوكمال بمحافظة دير الزور, والتي تعد هدفاً أيضاً للنظام السوري.

وتمكن الجيش النظامي في 5 أيلول الماضي من الوصول إلى مدينة دير الزور وفك الحصار عن جزء من المدينة قادمة عبر الصحراء السورية من تدمر، ومدعوماً من تحالف عسكري يضم روسيا و"حزب الله".