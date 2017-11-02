استهدفت قاذفات استراتيجية روسية، يوم الخميس، مواقع لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) قرب البوكمال بريف دير الزور.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن "6 طائرات استراتيجية روسية من طراز (تو-22 إم 3) وجهت ضربة على مواقع لتنظيم "داعش" قرب مدينة البوكمال ".

وأوضحت الوزارة أن الضربة استهدفت مستودعات للأسلحة ومخابئ للمعدات العسكرية ومراكز قيادة تابعة للإرهابيين".

وكانت ست قاذفات استراتيجية روسية من نوع "تو 22 ام3" وجهت يوم الاربعاء، ضربات جوية إلى مواقع الإرهابيين قرب بلدة البوكمال في محافظة دير الزور.

وتعد دير الزور آخر أكبر معقل لتنظيم داعش في سوريا، بعد أن خسر معقله الرئيس في مدينة الرقة بعد سيطرة تحالف قوات سوريا الديمقراطية الذي تدعمه الولايات المتحدة على المدينة.

وسبق لروسيا أن وجهت ضربات بصواريخ كاليبر المجنحة من أسطولها البحري في المتوسط ضد مواقع تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة" في سوريا عدة مرات منذ بدء عمليتها العسكرية في البلاد,

يشار إلى أن العمل العسكري الروسي في سوريا بدأ في نهاية أيلول 2015، حيث اتخذت قوات روسية من قاعدة حميميم الجوية في ريف اللاذقية مقراً لها، وأعلنت دعمها الجيش النظامي عبر قصف مواقع التنظيمات الإرهابية في البلاد.

سيريانيوز