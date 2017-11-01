اتهم تقرير لـ "بلومبيرغ" شركة "آبل" بإبلاغ الموردين نيتها اختيار مكونات أقل جودة من تقنية بصمة الوجه في "آيفون X" لتسريع انتاجها، بينما كذبت الشركة هذا الاتهام.

وأضاف تقرير "بلومبرغ" أن قرار الشركة بتخفيض دقة نظام بصمة الوجه يظهر مدى صعوبة إنتاج هاتف ذكي مع مزايا متطورة جدًا تجذب المستهلكين إلى تجربتها، خاصةً بعدما عانت "آبل" من التأخير والقيود المفروضة على الشاشات في العام الماضي.



ومن جهتها، أصدرت "آبل" بياناً قالت فيه "لم تتغير جودة ودقة Face ID، ولا تزال احتمالية الخطأ فيها هي واحدة من مليون شخص عشوائي يحاول فتح آيفون X".



وتابعت "أما ادعاء Bloomberg أن آبل قد خفضت دقة المواصفات فهو كاذب تمامًا ونحن نتوقع أن تكون ميزة Face ID المعيار الذهبي الجديد لمصادقة الوجه".

