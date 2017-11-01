|
|
|
"بلومبيرغ" تتهم "آبل" بخفض جودة بصمة الوجه في "آيفون X" والشركة تكذّب التقرير
|
علوم وتكنولوجيا
|
اتهم
تقرير لـ "بلومبيرغ" شركة "آبل" بإبلاغ الموردين نيتها اختيار مكونات أقل جودة من
تقنية بصمة الوجه في "آيفون X" لتسريع انتاجها، بينما كذبت الشركة هذا الاتهام.
وأضاف تقرير "بلومبرغ" أن قرار الشركة بتخفيض
دقة نظام بصمة الوجه يظهر مدى صعوبة إنتاج هاتف ذكي مع مزايا متطورة جدًا تجذب
المستهلكين إلى تجربتها، خاصةً بعدما عانت "آبل" من التأخير والقيود المفروضة
على الشاشات في العام الماضي.
ومن جهتها، أصدرت "آبل" بياناً قالت فيه "لم
تتغير جودة ودقة Face ID، ولا تزال احتمالية الخطأ فيها هي واحدة من مليون شخص
عشوائي يحاول فتح آيفون X".
وتابعت "أما ادعاء Bloomberg أن آبل قد خفضت
دقة المواصفات فهو كاذب تمامًا ونحن نتوقع أن تكون ميزة Face ID المعيار الذهبي
الجديد لمصادقة الوجه".
ويُشار إلى أن نظام "بصمة الوجه"، الذي يعد أحد
أكثر مزايا هاتف "آيفون X" تقدمًا، يستخدم نموذجا رياضيا من وجوه المستخدمين
للسماح لهم بتسجيل الدخول إلى هواتفهم أو دفع ثمن المنتجات من خلال النظر إلى
كاميرا الهاتف الأمامية.
|
|
2017-11-01 21:06:48
|
شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي: