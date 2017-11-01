سقط اكثر من 100 مابين قتيل وجريح, يوم الاربعاء، جراء انفجار أنبوب محطة لتوليد الطاقة بولاية أوتار براديش شمال الهند.

وأفاد تلفزيون (إن دي تي في) الرسمي الهندي نقلا عن مسؤول الشرطة في المنطقة ان "أنبوبا انفجر في أحدث وحدة لتوليد الطاقة, في منطقة راي باريلي بولاية أوتار براديش، مما أدى إلى حريق ضخم أسفر عن مقتل 16 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين أغلبهم ممن يعملون في المحطة".

من جهتها, نقلت وكالة رويترز عن شركة (إن.تي.بي.سي) التي تدير المحطة في بيان لها قولها إن "نحو 80 شخصا نُقلوا إلى مستشفى الشركة وتم نقل عشرة أشخاص مصابين بجروح خطيرة إلى مستشفيات أخرى".

وقال مسؤول في المحطة لم يصرح عن نفسه إن "صوتا غير طبيعي مفاجئا دوى بمحطة أونتشاهار التابعة لشركة (إن.تي.بي.سي) مما ادى الى تسرب غازات مداخن وبخارا خلال الحادث".

وأضاف أن "الجرحى أصيبوا بحروق خطيرة, ولا يزال الكثير منهم عالقين في موقع الانفجار, بينما يقوم فريق الإنقاذ بالتحقيق في سبب الانفجار ونقل الجرحى الى المستشفيات القريبة".

وتاتي الحادثة بعد سقوط ضحايا في حزيرا ن الماضي جراء انفجار ضخم داخل مصنع ألعاب نارية في ولاية ماديا براديش وسط الهند.

سيريانيوز