انفرد ليفربول بصدارة المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا، بفوزه 3-0 على مضيفه ماريبور السلوفيني في المباراة التي جمعتهما على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات.

وسجل أهداف ليفربول كل من محمد صلاح (49) وإيمري كان (64)، ودانييل ستوريدج (90) ليرتفع رصيد الريدز إلى 8 نقاط، في صدارة المجموعة الخامسة، فيما يقبع ماريبور في المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة.



وضمن نفس المجموعة نجح إشبيلية الاسباني في تحقيق فوز ثمين 2-1 على ضيفه سبارتاك موسكو.



ورفع النادي الاسباني رصيده الى 7 نقاط في المركز الثاني، وانعش آماله بالتأهل الى الدور ثمن النهاائي.