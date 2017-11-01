اقتنص مانشستر سيتي الإنجليزي فوزا ثمينا من موقعته أمام مضيفه نابولي الإيطالي 4-2، الأربعاء على ملعب "سان باولو"، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السادسة بالدور الأول من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل أهداف مانشستر سيتي نيكولاس أوتامندي (34) وجون ستونز (48) وسيرجيو أجويرو (69) ورحيم سترلينج (90+2)، فيما أحرز كل من لورنزو إنيسيني (21) وجورجينيو (62 من ركلة جزاء) هدفي نابولي.



وضمن مانشستر سيتي التأهل إلى الدور ثمن النهائي، بعدما ارتفع رصيده إلى 12 نقطة في الصدارة، بفارق 3 نقاط عن شاختار دونتسك الأوكراني الذي فاز بدوره على فينوورد الهولندي 3-1.



فيما بقي نابولي ثالثا برصيد 3 نقاط، وفقد أمله نظريا في بلوغ دور الـ16.