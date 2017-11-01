توتنهام يصعق ريال مدريد بثلاثية ويبلغ ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا اخبار الرياضة شارك

ألحق توتنهام هوتسبر الإنجليزي هزيمة قاسية بريال مدريد الإسباني حامل اللقب بثلاثية مقابل هدف بالجولة الرابعة من المجموعة الثامنة ضمن بطولة دوري أبطال أوروبا.

وانتزع توتنهام صدارة المجموعة الثامنة برصيد 10 نقاط، ليضمن التأهل إلى دور الـ16، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند 7 نقاط، وخلفه بوروسيا دورتموند نقطتين وأبويل نيقوسيا برصيد نقطة يتيمة.



انطلقت المباراة بهدوء بين الفريقين وفي الدقيقة 27 مرر هاري وينكس كرة طولية لكيران تريبير الذي أرسله عرضية لديلي آلي ليسدد محرزاً الهدف الأول، وفي الدقيقة 30 مرر إيسكو الكرة لكاسيميرو الذي سدد لكن هوغو لوريس تصدى وحولها إلى ركنية.



حاول الفريق الملكي التعويض في الشوط الثاني، وحصل على أكثر من ركلة ركنية وسدد كريستيانو رونالدو وإيسكو أكثر من كرة إلا أن هوجو لوريس كان لهم بالمرصاد.



ولكن توتنهام كان أكثر فاعلية في الهجمات المرتدة، حيث انطلق ديلي آلي وسدد كرة غيرت اتجاها وسكنت المرمى، وبنفس السيناريو انطلق هاري كين بكرة ومررها إلى كريستيان إيريكسن ليسدد بسهولة في الشباك من انفراد تام، مسجلاً الهدف الثالث.



في الدقيقة 73، حاول زين الدين زيدان إنقاذ ما يمكن إنقاذه بتبديلين دفعة واحدة بإشراك بورخا مايورال وماركو أسينسيو مكان بنزيما وإيسكو، ورد عليه ماوريسيو بوكيتينو بإشراك فرناندو يورنتي مكان هاري كين.



ومن انطلاقة لمارسيلو في الجهة اليسرى لعب كرة عرضية مهدها مايورال إلى كريستيانو رونالدو ليسدد بقوة في الشباك مسجلاً الهدف الأول لريال مدريد، بعدها شارك ثيو هرنانديز مكان مودريتش، بعدها سدد كاسيميرو ورونالدو مرتين في أحضان لوريس، في المقابل أضاع يورينتي فرصة سهلة لإحراز هدف رابع. سيريانيوز 2017-11-01 20:14:08 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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