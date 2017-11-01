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موناكو يفرض التعادل على بشيكتاش على ملعبه ويؤجل تأهله بدوري الابطال
اخبار الرياضة

أجل فريق موناكو الفرنسي فرحة مضيفه بشيكتاش التركي بالتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد أن فرض عليه التعادل  الأربعاء (1-1) في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السابعة.


وافتتح موناكو التسجيل بواسطة لاعبه البرتغالي روني لوبيز في الدقيقة (45) وأدرك جينك توسن التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 54.

وكان بشيكتاش يحتاج للعلامة الكاملة من هذه المباراة للتأهل رسمياً لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسيضمن بشيكتاش بطاقته إلى الدور المقبل في حال خسارة بورتو البرتغالي أمام لايبزيغ الألماني .  

ويحتل الفريق التركي الصدارة برصيد 10 نقاط فيما يأتي موناكو في المركز الأخير برصيد نقطتين.

سيريانيوز 

2017-11-01 18:57:08
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