ضمن الإسباني رافايل نادال إنهاء السنة في صدارة التصنيف العالمي للاعبي كرة المضرب المحترفين، بفوزه على الكوري الجنوبي هيون تشونغ 7-5 و6-3 في الدور الثاني لدورة باريس للماسترز .

وبات نادال (31 عاماً) أكبر لاعب في تاريخ اللعبة يحقق هذا الانجاز، وهو سينهي العام في الصدارة للمرة الرابعة بعد 2008، 2010، و2013. وأفاد الماتادور الإسباني من انسحاب المصنف ثانياً فيدرر من الدورة للراحة، علماً أنه كان الوحيد القادر على انتزاع صدارة التصنيف من نادال بنهاية هذا الموسم.



وبدأ نادال هذه السنة في المركز التاسع في التصنيف العالمي، وعاد الى الصدارة في 21 آب الماضي، للمرة الأولى منذ 2014.



وعلى رغم عدم إحرازه أي لقب كبير عامي 2015 و2016، لم يخرج نادال اطلاقاً من نادي اللاعبين العشرة الأوائل الذي يتواجد فيه من دون انقطاع منذ 25 نيسان عام 2005.



وفي ثمن النهائي، يلتقي نادال مع الاوروغوياني بابلو كويفاس الفائز على الاسباني ألبرت راموس 6-7 (5-7) و7-6 (7-1) و6-2.



وحجز الفرنسي لوكاس بويي السابع عشر عالمياً بطاقته الى الدور الثالث أيضاً بفوزه على الإسباني فيليسيانو لوبيز 6-3 و6-4، كذلك فعل الإسباني فرناندو فرداسكو الفائز على الجنوب أفريقي كيفن أندرسون 5-7 و6-4 و7-5.



أما مواطنه جو ويلفريد تسونغا المصنف 11، فخسر في مباراته الأولى أمام الفرنسي جوليان بينيتو 6-2، 6-7 (4-7).