تقدم وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون باستقالته, يوم الاربعاء، على خلفية "فضيحة جنسية".

ونقلت وكالة (رويترز) المحررة السياسية لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) لورا كوينسبيرج على( تويتر) إن وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون استقال من منصبه, معترفا بأن سلوكه في الماضي ربما كان دون المستوى".

من جهته, أكد متحدث باسم الحكومة البريطانية لـCNN استقالة مايكل فالون إثر اتهامات بفضائح جنسية, واعتبر أن سلوكه في الماضي كان "دون المستوى".

بدورها, تحدثت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن الحكومة البريطانية إن "فالون استقال من منصبه بعد ادعاءات بسلوك غير لائق."

واعتذر فالون، الثلاثاء، عن "لمس ساق" صحفية قبل 15 سنة اثناء تناولهما العشاء, وقال في رسالة إلى رئيس الوزراء تيريزا ماي، الأربعاء، إن "الكثير من الادعاءات ضدي كاذبة ولكن أقبل بأن سلوكي في الماضي ربما كان دون مستوى المعايير العالية المطلوبة في القوات المسلحة التي تشرفت بتمثيلها".

وتعود هذه القضية لعام 2002, ، الا انه لم يتم التحقيق مع فالون حول هذه الحادثة.

يشار الى ان رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اقترحت على جميع زعماء الأحزاب الممثلة في البرلمان، عقد لقاء الأسبوع المقبل لمناقشة قضايا التحرش الجنسي التي يتهم بها بعض البرلمانيين والوزراء.