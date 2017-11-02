لقي 3 أشخاص حتفهم، يوم الخميس، بحادث اطلاق نار في متجر ولمارت بولاية كولورادو الأمريكية.

وقالت شرطة ثورنتون شمال شرقي دنفر بولاية كولورادو على تويتر "تأكد مقتل رجلين في موقع الحادث وأصيبت امرأة ونقلت إلى المستشفى لكنها توفت لاحقا".

وكانت الشرطة قد أعلنت في وقت سابق عن سقوط ضحايا في موقع الحادث وطلبت من العامة الابتعاد عن المنطقة.

وأظهرت شبكات التلفزيون المحلية صورا لسيارات الشرطة والإسعاف في موقع الحادث.

وسقط قبل يومين نحو 20 شخصاً بين قتيل وجريح بحادث دهس تلاه اطلاق نار في منهاتن بولاية نيويورك.

ويأتي الحادث بعد أسابيع من مقتل 58 شخصا في لاس فيغاس في أسوأ حوادث إطلاق النار في تاريخ الولايات المتحدة.

وتشير الدراسات الى ان الولايات المتحدة تشهد سنويا نحو 33 ألف حادث إطلاق نار .

سيريانيوز