قدمت "فيسبوك" مزايا وأدوات جديدة لمدراء المجموعات، تتيح لهم بعض المعلومات الهامة كالإحصائيات، إضافة إلى ميزات للمشرفين والأعضاء.

وبحسب newsroom.fb، فإنه بات بإمكان مدراء المجموعات إنشاء منشور ترحيبي في المجموعة مع الإشارة التلقائية للأعضاء الجدد ليتعرف عليهم باقي الأعضاء، بينما سيتم تمييز مدراء المجموعات والمشرفين عن باقي الأعضاء بإشارة جديدة صغيرة تظهر بجانب أسمائهم.

وتميز الإضافات الجديدة من "فيسبوك" الأعضاء الجدد عن الأعضاء القدامى بعلامة خاصة أيضاً، بينما تقدم ملف شخصي جديد خاص بعضو المجموعة مختلف عن ملفه الشخصي في الشبكة الاجتماعية.

وعندما يضغط أي عضو في المجموعة على اسم أي مستخدم تظهر له معلومات متاحة للعموم من حسابه وكذلك مساهماته في المجموعة.

ويمكن لمدراء المجموعات إيقاف إمكانية التعليق أو النشر مؤقتاً لبعض الأعضاء وكذلك إزالة وحذف الأعضاء من عدة مجموعات يديرونها بنقرة زر واحدة.

وقامت "فيسبوك" بتوسيع أداة الإحصائيات التي أصبحت تعرض نصائح مثل جدولة المنشورات لتعرض في توقيت نشاط الأعضاء.