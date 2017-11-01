أتاح تطبيق "واتس اب"، امكانية حذف الرسائل بعد ارسالها، بعد أشهر من الحديث عنها ومطالبة المستخدمين بها.

وبحسب "سكاي نيوز"، فإن إمكانية حذف الرسائل متاحة للجميع لكن في غضون 7 دقائق فقط من عملية الإرسال، لتختفي الرسالة من المرسل والمستقبل معاً.

ولحذف الرسالة، يجب على المستخدم الضغط مطولاً على الرسالة لتظهر قائمة تضم خيارات منها خيار "الحذف عند الجميع"، ويمكن أيضا تحديد أكثر من رسالة وحذفها في نفس الوقت.

ولاستخدام الميزة، يحتاج المرسل والمستقبل لأحدث نسخة من تطبيق "واتس اب"، سواء على نظام "أندرويد" أو "iOS"، علماً أن عملية الحذف تشمل كل لواحق الرسائل إن كانت صور أو مقاطع فيديو أو نصوص.

ويتيح "واتس اب" خاصية حذف الرسائل بعد ارسالها تدريجياً، أي أنها لم تتوفر بعد في جميع البلدان حول العالم، بينما ستصل للجميع قريباً