طردت "آبل" أحد مهندسيها بعد أن ظهر هاتف "آيفون X" بيد ابنته خلال أحد عروض الفيديو على "يوتيوب".

وبحسب "theverge"، فإن ابنة المهندس نشرت هذا الأسبوع على مدونتها مقطع فيديو وهي ممسكة بهاتف والدها "آيفون X" داخل مطعم وداخل مقر الشركة قبل الإعلان الرسمي عن الجهاز، ماسبب انتشار الفيديو واستحالة توقيفه.

وقالت "آبل" إن المهندس انتهك قاعدة الشركة بالسماح لابنته بالتجول لتصوير يوميتها داخل الشركة، ليكون من ضمنها تصوير بعض اللقطات للهاتف لجديد والذي لم تكن الشركة طرحته بعد.

ولم يتطرق الفيديو لأي من المواصفات الرئيسية للهاتف حيث استعرض من خلاله الكاميرا والشاشة وعرض بعض التطبيقات للهاتف فقط.

وكان المهندس المفصول يعمل بشركة "آبل" منذ أربعة سنوات بصناعة الدوائر اللاسلكية لهواتف "آيفون" لكن ذلك لم يشفع له باعتباره انتهك قواعد الشركة.

وقامت شركة "مايكروسوفت" منذ سنوات بفصل أحد الموظفين بعد أن قام أبنه بنشر صور لجهاز "إكس بوكس 360" قبل الموعد الرسمي لإصداره.