استطاع أحد الأكفاء مع مجموعة من رواد الاعمال في المكسيك، من تطوير سوار ذكي أطلقوا عليه اسم "سونو"، وبعضهم أطلق عليه اسم "الحاسة السادسة".

وبحسب "واشنطن بوست"، فإن فرناندو ألبيرتوريو الكفيف الذي ساهم بابتكار السوار، يسير بكل سهولة على رصيف مزدحم بالمارة دون أن يلحظ أحد أنه كفيف البصر، فالسوار يبعث بموجات صوتية عالية التردد تكتشف الأجسام على مسافة تصل 14 قدما أمامه، لتصدر نبضات اهتزازية على ذراعه.

وتزداد الاهتزازات كلما كان الجسم أقرب، سواء كان جدارا أو سلة مهملات أو شخصا، ما يتيح يسمح لألبرتوريو برسم خريطة ذهنية سريعة للعالم من حوله، باستخدام الاستشعار عبر الموجات الصوتية.

ويؤكد ألبيرتو أن المخاطر الجسدية التي يمكن أن يتعرض لها الكفيف في أي حادث سقوط أو اصطدام هي ما دفعته من أجل تطوير "سونو".