أعرب نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، يوم الخميس، عن أمل موسكو بحضور فصائل المعارضة السورية كافة إلى مؤتمر الحوار الذي ترعاه بلاده في سوتشي.

ونقلت وكالة (إنترفاكس) الروسية عن بوغدانوف قوله إن " روسيا ترحب بحضور كل الجماعات للمؤتمر بما في ذلك (الهيئة العليا للمفاوضات) و(الجيش الحر)"

وكانت وزارة الخارجية الروسية، نشرت يوم الثلاثاء قائمة بالمنظمات والأحزاب التي دعيت للمشاركة في مؤتمر "شعوب سوريا" المقرر عقده في 18 الشهر الجاري في سوتشي, لكن "هيئة التفاوض" و "الائتلاف الوطني" رفضا المشاركة.

ومن المقرر أن يعقد "مؤتمر الشعب السوري" في أواسط تشرين الثاني في سوتشي الروسية، بمشاركة أكثر من ألف شخص, من ممثلي الحكومة السورية والقوى الموالية لها، وكذلك من مختلف الفصائل المعارضة.