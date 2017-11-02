انتقدت وزارة الدفاع الروسية, يوم الخميس, بيان التحالف الدولي, بخصوص الفارين من مدينة الميادين بدير الزور, والتي استعادتها الجيش النظامي من تنظيم الدولة الإسلامية" (داعش), ووصفته بـ"السخافة الجغرافية".

ونقلت وسائل إعلام روسية عن المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف قوله, انه من "الغريب" ان نسمع من التحالف "سخافة جغرافية" حول الفارين من دير الزور المحررة من "داعش"، حين قال إن" الآلاف من العرب يفرون في اتجاه الميادين إلى الجنوب"، مع أنه يؤكد أن الناس تتجه "ليس إلى الجنوب، الذي يسكنه العرب، بل إلى الشمال".

وكان قائد قوات العمليات الخاصة في التحالف، جيمس جيرارد، قال في وقت سابق، ان الآلاف من المواطنين العرب فروا من دير الزور إلى مدينة الميادين، ولكن ليس من "داعش"، بل من النظام السوري

واشار المتحدث الروسي الى ان "مدينة الميادين تم تحريرها من قبضة الإرهابيين منذ أكثر من أسبوعين، ولذلك فأن الآلاف السوريين لا يفرون من دير الزور إلى هناك، ولكنهم يعودون إلى ديارهم مع المساعدات الإنسانية التي يتم تسليمها من قبل المركز الروسي للمصالحة والمنظمات الإنسانية الدولية".

وهاجم ممثل وزارة الدفاع الروسية التحالف الدولي، قائلا، إن "غالبية ممثلي التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، لا يدركون بشكل كبير حقيقة الأوضاع على الأرض في سوريا".

وكان الجيش النظامي, مدعوماً من الطيران الروسي, استعاد الشهر الماضي, مدينة الميادين بدير الزور بالكامل, ابرز معاقل "داعش".

وتحاول قوات النظام , المدعومة من روسيا, توسيع نطاق سيطرتها داخل المحافظة, التي يسيطر التنظيم على الجزء الأكبر منها منذ عام 2014، في وقت تقود قوات "قسد", بدعم من التحالف الدولي , هجومًا منفصلاً، لكن وتيرة تقدمها أبطأ من القوات النظامية.