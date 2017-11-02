جددت إسرائيل, يوم الخميس, تهديدها باستهداف شحنات الأسلحة الموجهة إلى جماعة "حزب الله" اللبنانية, وذلك عقب ساعات على شن الطيران الإسرائيلي غارة بريف حمص.

وامتنع وزير المخابرات إسرائيل كاتس, في تصريح إذاعي, نشرته وكالة (رويترز), عن التعليق على أنباء حول قيام طائرات إسرائيلية بتوجيه ضربة لهدف بريف حمص, لكن أشار إلى أن "موقف إسرائيل واضح, تهريب السلاح إلى حزب الله خط أحمر في نظرنا“.

وجاء التهديد عقب ساعات على شن الطيران الإسرائيلي غارة على منشأة بمنطقة حسياء في ريف حمص الجنوبي, فيما ردت الدفاعات الجوية للجيش النظامي على ذلك بصاروخ أرض جو

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان اتهم الشهر الماضي "حزب الله" بأنه المسؤول عن عمليات استهداف الجولان بالصواريخ والقذائف انطلاقاً من الجانب السوري, دون علم النظام السوري, مطالبا بطرد جماعات الحزب من سوريا, لكن ضباط اسرائيليون شككو في صحة الموضوع.

وهددت إسرائيل مرارا, على لسان عدد من مسؤوليها, باستهداف عمليات تهريب السلاح والشحنات الموجهة إلى "حزب الله" والتحرك لردع أي خطوة تستهدف امن اسرائيل.

يشار الى ان إسرائيل قصفت منذ بدء النزاع في سوريا في 2011، مرات عديدة أهدافاً سورية أو أخرى لـ"حزب الله" في سوريا, وسط تهديد من قبل مسؤولين اسرائيليين باستهداف كل من يحاول مهاجمة إسرائيل أو تهديد أمنها.