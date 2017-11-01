قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين, يوم الأربعاء, إن الوضع في سوريا يشهد تطوراَ ايجابياَ, واصفاً التعاون الروسي – الإيراني في سوريا بأنه " مثمر جدا".

ونقلت وكالات انباء عن بوتين قوله, في كلمة ألقاها في مؤتمر صحفي مشترك لرؤساء روسيا وإيران وأذربيجان في أعقاب القمة الثلاثية المشتركة في طهران، إن "هناك تطورا إيجابيا في الوضع في سوريا ومحادثات السلام الرامية إلى التوصل لحل لهذه الأزمة".

وتسارعت وتيرة المساعي الدولية لحل الازمة السورية, حيث عقدت مفاوضات استانا لمدة يومين والتي اختتمت اعمالها أمس , بصدور بيان اكد على اهمية وحدة الاراضي السورية، واعتماد القرار الاممي 2254 لحل الأزمة سياسياً.

وجاء ذلك بعد اعتماد الدول الضامنة في منتصف أيلول خلال لقاء استانا6 اتفاق حول إقامة مناطق تخفيف التوتر في سوريا لمدة ستة أشهر.

وتجري التحضيرات الدولية لعقد مؤتمر للحوار ترعاه روسيا من المحمل عقده قريبا في مدينة سوتشي, بمشاركة أكثر من ألف شخص, من ممثلي الحكومة السورية والقوى الموالية لها، وكذلك من مختلف الفصائل المعارضة, فضلا عن التحضير للقاء جميف, برعاية ستيفان دي ميستورا.

وشدد بوتين على أنه "لا يمكن لبلد واحد حل الأزمة السورية بمفرده", معتبراً ان التعاون الروسي الإيراني في سوريا "مثمر جدا".

وأضاف بوتين "نعمل مع إيران بشكل مثمر للغاية, ونتمكن من تنسيق المواقف حول القضية السورية, وبفضل جهودنا المشتركة، و جهود تركيا، يتطور الوضع على الأرض في مجال مكافحة الإرهاب بصورة إيجابية جدا".

وكانت الرئاسة الإيرانية اعلنت, في وقت سابق الاربعاء, ان تعاون إيران وروسيا في سوريا سيستمر حتى تحقيق الانتصار الكامل على الإرهابيين هناك.

وتدعم كل من طهران وموسكو النظام السوري سياسيا وعسكريا, فيما تواجهان اتهامات من بعض الدول واطياف معارضة بتاجيج الصراع وعدم السعي للحل السياسي للازمة السورية.

وكان الرئيس الروسي وصل في وقت سابق الأربعاء إلى طهران في زيارة عمل للمشاركة في القمة الثلاثية - الروسية - الإيرانية - الأذربيجانية.

وعقد بوتين لقاء مع نظيره الإيراني حسن روحاني، كما التقى بالمرشد الأعلى الإيراني، علي خامئني، حيث تم بحث الأوضاع في المنطقة ومسائل الملف النووي الإيراني والوضع في سوريا.

يذكر أن هذه الزيارة هي الثالثة للرئيس بوتين إلى إيران خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث سبق ان زار إيران في عامي 2007 و2015.