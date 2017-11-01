أعلنت وزارة الشؤون اللبنانية, أن إحصاءات رسمية كشفت عن وجود 59% من أطفال اللاجئين السوريين بلبنان خارج نطاق التعليم.

وذكرت وكالة (الأناضول) التركية, أن الكشف عن أرقام الإحصائية جاء خلال انعقاد مؤتمر في بيروت امس من قبل جمعية "انقاذ الطفل" وهي جمعية غير حكومية مقرها لندن وبرعاية وزارة الشؤون الاجتماعية لاستعراض المشكلة.

وبحسب ما أعلن بالمؤتمر, فهناك 129 ألفا و697 طفلا غير لبناني في سن 3 إلى 5 سنوات بلا مدارس, إضافة إلى وجود 301 ألف و466 في سن التعليم الابتدائي والمتوسط (من 6 إلى 15 سنة)، و57669 مراهقا (16 إلى 18 سنة) خارج التعليم الثانوي.

وكانت الحكومة اللبنانية أعلنت في تشرين الأول الماضي, أن عدد الولادات لدى اللاجئين السوريين في لبنان بلغت أكثر من 260 ألف حالة ولادة منذ عام 2011.

وبلغت أزمة اللاجئين السوريين في لبنان ذروتها, وسط انقسامات حيال هذه الملف, حيث يشدد مسؤولون في حزب الله على أن الموضوع يجب بحثه مع النظام السوري وإجراء التفاوض معه بخصوص مسألة عودة النازحين, في رفض الحريري التعامل مع أي جهة بشأن عودتهم , باستثناء الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.

لكن مفوضية الأمم المتحدة للاجئين أعلنت أنها لا تعتبر الظروف في سوريا ملائمة لعودة آمنة للاجئين.

ويعد لبنان من أكثر الدول استقبالا للاجئين السوريين، إذ تجاوزت أعدادهم أكثر من مليون، بحسب الأمم المتحدة, فيما يقول مسؤولون لبنانيون أنهم تجاوزا مليون ونصف, حيث يشكلون عامل ضغط اقتصادي واجتماعي على البلاد.

سيريانيوز