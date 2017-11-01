أعلن رئيس "منصة موسكو"، وأمين حزب "الإرادة الشعبية" السوري قدري جميل ، يوم الأربعاء, أنه لم يتلق بعد دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر "شعوب سوريا", المرتقب عقده في مدينة سوتشي الروسية, بالرغم من ورود اسم الحزب ضمن قائمة المدعوين والتي نشرتها وزارة الخارجية الروسية, عبر موقعها الالكتروني.

وأوضح جميل, في تصريح نشر على الصفحة الرسمية للحزب, انه "من المبكر تحديد موقف نهائي من المشاركة في المؤتمر, مع التأكيد على موقفنا المبدئي المعروف للقاصي والداني من أي حوار".

وكانت وزارة الخارجية الروسية، نشرت يوم الثلاثاء قائمة بالمنظمات والأحزاب التي دعيت للمشاركة في مؤتمر "شعوب سوريا" المقرر عقده الشهر الجاري في سوتشي, لكن "هيئة التفاوض" و "الائتلاف الوطني" رفضتا المشاركة.

ومن المحتمل أن يعقد "مؤتمر الشعب السوري" في أواسط تشرين الثاني في سوتشي الروسية، بمشاركة أكثر من ألف شخص, من ممثلي الحكومة السورية والقوى الموالية لها، وكذلك من مختلف الفصائل المعارضة.

وأكد جميل "دعم أية خطوة حوارية من شأنها أن تساهم في دفع العملية السياسية إلى الأمام، استنادا إلى القرار 2254، ومسار جنيف، بما فيها مسألة تشكيل الوفد الواحد للمعارضة".

ومن المحتمل عقد اجتماع قريب لممثلي المعارضة السورية في العاصمة السعودية الرياض, بهدف تشكيل وفد موحد للمعارضة للانخراط في مباحثات جنيف.

و تجري مساعي دولية لعقد مفاوضات جنيف حول سوريا أواخر الشهر الجاري, برعاية الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا.