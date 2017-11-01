دعا الرئيس الإيراني، حسن روحاني، يوم الأربعاء, إلى إطلاق عملية سياسية في سوريا.

ونقلت وسائل إعلام عن روحاني قوله, خلال لقائه نظيره الأذربيجاني إلهام علييف, انه "يجب انطلاق عملية سياسية جدية لفرض الاستقرار في سوريا ".

واختتمت امس جولة سابعة من محادثات استانا بشأن سوريا، بحضور الدول الضامنة روسيا وايران وتركيا، وممثلين عن النظام السوري والمعارضة المسلحة، فضلا عن مشاركة وفود للأمم المتحدة والولايات المتحدة والأردن..

وتم صدور بيان ختامي والذي أكد على اهمية وحدة الاراضي السورية، واعتماد القرار الاممي 2254 لحل الأزمة سياسياً.

وتجري التحضيرات لعقد مؤتمر "شعوب سوريا" برعاية روسيا, حيث من المقرر عقده في سوتشي منتصف تشرين الثاني, بمشاركة أكثر من ألف شخص, من ممثلي الحكومة السورية والقوى الموالية لها، وكذلك من مختلف الفصائل المعارضة.

كما تجري مساعي دولية لعقد مفاوضات جنيف حول سوريا أواخر الشهر الجاري, برعاية الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا.

يشار إلى أن إيران تدعم النظام السوري سياسيا وعسكريا, حيث تقاتل مجموعات مسلحة تابعة لها في سوريا, ضد فصائل معارضة, فيما تواجه اتهامات دولية بتأجيج الصراع السوري.

سيريانيوز