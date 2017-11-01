وقعت سوريا وسلطنة عمان, يوم الأربعاء, مذكرة تفاهم في مجالات النفط والغاز.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن التوقع على مذكرة التفاهم جاء خلال زيارة وزير النفط علي غانم إلى سلطنة عمان وإجرائه مباحثات حول التعاون بين البلدين في مجالات النفط والغاز وإقامة مشروعات مشتركة.

وعلق الوزير غانم على توقيع المذكرة, قائلا ان الاتفاقية "ستسهم في تأسيس بنية صلبة للتعاون المستقبلي ولا سيما في مرحلة إعادة الإعمار والاستفادة من الخبرات العمانية في مختلف النواحي المتعلقة بالمشتقات النفطية".

وأضاف أن " ما تم طرحه خلال الزيارة مهم لجهة توطين الصناعات النفطية وتبادل الخبرات بين البلدين وتأمين احتياجات قطاع النفط والغاز والمساهمة في تطوير الصناعات النفطية وتأهيل الكوادر".

وكان الوزير غانم قال في آب الماضي, ان الدول الصديقة لسوريا لها الأولوية في إعادة إحياء القطاع النفطي في سوريا خلال المرحلة المقبلة, موضحاً أن القطاعات النفطية كانت مستهدفة من قبل قوى الإرهاب.

وسبق للحكومة السورية أن وقعت عدداً من الاتفاقيات في مجال النفط والغاز والكهربا والأدوية والمعدات الطبية بالإضافة إلى التبادل التجاري مع عدد من الدول الصديقة في مقدمتها روسيا و إيران وبيلاروسيا والصين.

وبلغت خسائر سوريا في مجال القطاع النفطي 68 مليار دولار حسب وزارة النفط, حيث كشفت عن خطوات اتخذتها لتجاوز هذه الأزمة, كما كشفت مؤخراً عن خطوات وإجراءات قامت بها الوزارة من أجل تحقيق الاستقرار في القطاع النفطي , منها توقيع مجموعة من العقود الائتمانية والعقود طويلة الأجل وعقود الطاقة الفائضة والطاقة البديلة.

سيريانيوز